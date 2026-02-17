AfD-politicus beboet voor nazigroet op verkiezingsposter

FRANKFURT (ANP/DPA) - Een politicus van Alternative für Deutschland (AfD) is veroordeeld voor een verkiezingsposter waarop de nazigroet wordt getoond. Een rechtbank heeft hem een boete van 11.600 euro opgelegd.

AfD'er Wilko Möller, parlementariër van de deelstaat Brandenburg, werd als enige persoon schuldig bevonden. Hij zou de poster hebben goedgekeurd, ondanks dat hij wist dat de nazigroet in Duitsland strikt verboden is. De grafisch ontwerper werd vrijgesproken. Tegen het vonnis kan nog beroep worden aangetekend.

De rechtszaak draaide om een AfD-poster voor de deelstaatsverkiezingen in 2024. Daarop stonden twee volwassenen tegenover elkaar die hun armen opsteken, vergelijkbaar met het handgebaar van Adolf Hitler. Op de voorgrond zijn drie zittende kinderen te zien. Op de poster stond ook de tekst: Wij beschermen uw kinderen.

Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek wegens de gelijkenissen met de nazigroet. Möller noemde de beschuldigingen "puur politiek".