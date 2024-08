Nederland gaat voor goudrecord en staat nu achtste in klassement

PARIJS (ANP) - Nederland heeft bijna een goudrecord in handen op de Olympische Spelen en staat op plek acht in het medailleklassement. TeamNL heeft nu elf gouden medailles en daar komen er later op de dag misschien nog een paar bij.

De hockeyvrouwen spelen om 20.00 uur de finale tegen China en zijn daarin de favoriet. Ook de Nederlandse baanwielrenners en atlete Sifan Hassan hebben vrijdagavond kans op een medaille. Twaalf keer goud is het record voor Nederland. Dat was in 2000 bij de Spelen van Sydney.

Naast elf keer goud heeft de Nederlandse equipe in Parijs zes keer zilver en acht keer brons gewonnen. Nederland wordt in het medailleklassement gevolgd door Italië en moet Zuid-Korea nog voor zich dulden op de zevende plek.

China staat nu bovenaan met 32 keer goud, 25 zilver en 20 keer brons. De Verenigde Staten volgen op twee en hebben twee gouden plakken minder dan China. Australië heeft met achttien gouden medailles een record te pakken. Het land staat derde.