Nederland met twintig medailles op negende plek medaillespiegel

PARIJS (ANP) - Nederland neemt bij de Olympische Spelen nog altijd de negende plek in. Nu het goud van zeilster Marit Bouwmeester ook officieel binnen is, heeft TeamNL twintig medailles: negen gouden, vijf zilveren en zes bronzen. De negen gouden plakken zijn onderverdeeld in het roeien (vier), zeilen (twee), atletiek, basketbal en baanwielrennen.

De resterende dagen gaan de Nederlandse sporters op jacht naar het record van Sydney. Bij de Zomerspelen in 2000 behaalden de Oranjesporters twaalf keer goud. Nederland heeft beide hockeyteams in de finale staan en ook atlete Femke Bol en openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal hopen nog op goud.

Het record qua meeste medailles op de Zomerspelen van Nederland is van drie jaar geleden in Tokio, toen Oranje uitkwam op tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons (36 medailles).

De Verenigde Staten voeren het medailleklassement voorlopig aan met 24 keer goud, gevolgd door China (23), Australië (15), Frankrijk (13), Groot-Brittannië (12), Zuid-Korea (11), Japan (11), Italië (9), Nederland (9) en Duitsland (8).