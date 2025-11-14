Nederland na nederlaag Lamens al vrijwel uitgeschakeld in BJK Cup

BENGALURU (ANP) - Suzan Lamens heeft de tweede partij in de Billie Jean King Cup tussen Nederland en Slovenië verloren. De nummer 1 van Nederland ging in drie sets ten onder tegen Kaja Juvan: 6-7(5) 6-4 3-6. Hoewel het team van captain Elise Tamaëla wel het dubbelspel van het eerste groepsduel won, is Oranje zo goed als uitgeschakeld. Nederland speelt zondag de tweede en laatste groepswedstrijd tegen India.

Voordat Lamens van Kaja Juvan verloor, was Arantxa Rus eerder vrijdag in haar eerste partij in het Indiase Bengaluru in twee sets ten onder gegaan tegen Tamara Zidansek. Het dubbelspel werd wel gewonnen. Het Nederlandse duo Lamens-Demi Schuurs won in twee sets van het Sloveense dubbel Dalila Jakupovic-Nika Radisic: 6-4 6-0. Daardoor eindigde de ontmoeting in 2-1 voor Slovenië.

Nederland probeert in een play-off met verder gastland India in de Wereldgroep van het landentennis te blijven. De kans dat Oranje nog groepswinnaar wordt en volgend jaar in de kwalificaties voor het eindtoernooi speelt, is nihil. Zelfs een zege op India is waarschijnlijk niet meer genoeg. India en Slovenië treden zaterdag tegen elkaar aan.