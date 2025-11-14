Ajax sluit na aandeelhoudersvergadering nipt lager op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Ajax is vrijdag met een miniem verlies het weekend ingegaan. Beleggers schrokken niet van opmerkingen over de beursnotering van de club op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Op de Europese beurzen gingen de graadmeters over de gehele linie duidelijk omlaag, in navolging van stevige koersverliezen op Wall Street van donderdag. De beursgenoteerde voetbalclub zakte slechts met 0,4 procent.

Voor Ajax is het bespreekbaar dat de club van de beurs gaat, werd vrijdag duidelijk. "Alle opties liggen op tafel", vertelde vicevoorzitter Dirk Anbeek van de raad van commissarissen. "Ga nu niet roepen dat Ajax van de beurs afgaat. Want dat is niet zo. We onderzoeken alles. Het is zeker niet zo dat al onze problemen zijn opgelost als we van de beurs zijn." Veel beleidsmakers klaagden de afgelopen jaren dat de huidige structuur van Ajax snelle beslissingen soms bijna onmogelijk maakt.