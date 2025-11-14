Demissionair kabinet steunt omstreden handelsverdrag Mercosur

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil instemmen met het omstreden EU-Mercosurverdrag. Dat schrijven minister David van Weel en staatssecretaris Aukje de Vries (beiden Buitenlandse Zaken, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Het handelsverdrag tussen de EU en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) is al ruim 25 jaar in de maak en krijgt veel kritiek in de Kamer.

Een motie van 2 oktober om het verdrag te steunen werd met ruime meerderheid verworpen. Vooral de zorgen over oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren, extra ontbossing en te zwakke milieubescherming speelden daarbij een rol.

Het kabinet vindt echter dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. Van Weel en De Vries wijzen op de economische kansen en de geopolitieke context, waarin Rusland aan invloed wint en de relatie met de VS verandert.

Met de nieuwe Kamerverhoudingen lijkt er nu een krappe meerderheid voor het verdrag te zijn, als de partijen hetzelfde stemmen als in oktober.