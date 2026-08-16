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Nederlandse atletiekploeg beleeft met 14 medailles beste EK ooit

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 23:37
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BIRMINGHAM (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg heeft in Birmingham de succesvolste Europese kampioenschappen atletiek ooit beleefd. De ploeg van hoofdcoach Laurent Meuwly veroverde een recordaantal van veertien medailles, twee meer dan op de EK van Rome in 2024, toen het totale aantal van twaalf medailles ook al een record was.
Nederland eindigde in het landenklassement met vijf keer goud, drie zilver en zes keer brons op de vierde plaats. Italië haalde de meeste medailles binnen: tien gouden, zes zilveren en zes bronzen. Gastland Groot-Brittannië eindigde als tweede met negen goud, acht zilver en twee brons. Duitsland sleepte zes gouden, tien zilveren en vijf bronzen plakken in de wacht.
De teller van Nederland stond voor de slotdag al op twaalf medailles. Daar kwamen op zondag nog de medailles bij op de 4x400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen.
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