Evacuaties in Duitsland om grote natuurbrand in België

MONSCHAU (ANP/DPA) - In de Duitse grensplaats Monschau zijn inwoners geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. De autoriteiten hebben bewoners van zeventien huizen opgedragen onmiddellijk te vertrekken. Het gaat om maximaal dertig mensen.

Eerder zondag leek het vuur dat richting Monschau trok onder controle. Evacuaties aan de Duitse kant van de grens leken daardoor niet nodig. De situatie verslechterde later alsnog. Vooral de sterke en voortdurend draaiende wind bemoeilijkt de bestrijding.

Zaterdag moesten in twee Belgische gemeenten al ongeveer 600 mensen hun huizen verlaten. België krijgt hulp uit onder meer Nederland, Zweden, Duitsland en Luxemburg. Nederland heeft blushelikopters gestuurd en Zweden blusvliegtuigen.

Inmiddels is ongeveer 30 vierkante kilometer verwoest in de Hoge Venen. De brand is ongezien in de recente geschiedenis van België.