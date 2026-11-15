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Nederlandse schaatssters winnen in Beijing ploegenachtervolging

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen de zege gegrepen op de ploegenachtervolging. Joy Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud waren met 2.57,37 veel sneller dan China (3.00,58) en Canada (3.03,17).
Nederland moest op de Olympische Spelen van Milaan afgelopen februari genoegen nemen met zilver op dit onderdeel, toen met Antoinette Rijpma-de Jong in plaats van Conijn. Het goud ging toen naar Canada. In Beijing ontbraken Isabelle Weidemann en Ivanie Blondin bij Canada.
De Nederlandse schaatsers zijn op de ploegenachtervolging in Beijing door een val als achtste en laatste geëindigd. In de voorlaatste ronde ging Marcel Bosker onderuit. De zege ging naar olympisch kampioen Italië. Davide Ghiotto, Michele Malfatti en Riccardo Lorello waren met 3.40,35 veel sneller dan Japan en de Verenigde Staten.
Wereldbeker
Het team met Jasper Krommenhoek, Remo Slotegraaf en Marcel Bosker debuteerde in de wereldbeker. Schaatsbond KNSB besloot dit seizoen om het team dat bij de mannen het NK ploegenachtervolging won de eerste wereldbekerwedstrijden te laten rijden.
Door de laatste plaats schaatst de Nederlandse ploeg de ploegenachtervolging volgend weekend bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro in de B-groep. Plaatsing voor het WK op dit onderdeel in februari volgend jaar wordt daardoor lastiger.
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