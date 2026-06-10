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Neymar traint niet mee, mist vrijwel zeker eerste WK-duel

Sport
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 23:57
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MORRISTOWN (ANP/RTR) - Sterspeler Neymar ontbreekt zo goed als zeker bij Brazilië in de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Marokko. De aanvaller is nog altijd niet hersteld van een kuitblessure en hij ontbrak ook woensdag op het trainingscomplex van Brazilië in Morristown, New Jersey.
Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië speelt op zaterdag tegen Marokko in het MetLife Stadium in East Rutherford. Na dat duel volgen nog groepswedstrijden tegen Haïti en Schotland. Het is ook twijfelachtig of de 34-jarige Neymar kan meespelen in die wedstrijden.
Neymar is de Braziliaanse topscorer aller tijden. Hij scoorde in 128 interlands 79 keer en deed met Brazilië drie keer mee aan het WK.
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