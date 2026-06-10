Franse zanger Patrick Bruel aangeklaagd voor verkrachting

NANTERRE (ANP) - De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Dat meldt de rechter in Nanterre.

De 67-jarige zanger werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar hem. Dat richt zich onder meer op seksueel geweld jegens dertien mogelijke slachtoffers. Het zou gaan om feiten begaan in de periode 2010 tot 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België.

De zanger heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Maandag lieten zijn advocaten weten waar mogelijk te zullen meewerken aan het onderzoek.