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Nillessen stunt met goud op 1500 meter bij EK atletiek

Sport
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 22:23
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BIRMINGHAM (ANP) - Stefan Nillessen heeft voor een enorme stunt gezorgd op de EK atletiek in Birmingham door naar het goud te lopen.
De 23-jarige atleet uit Groesbeek leek in de finale in een geslagen positie te lopen toen diverse lopers hem inhaalden in de laatste bocht, maar Nillessen had een sensationele eindsprint in de benen. Hij spurtte iedereen voorbij op het laatste rechte stuk naar de finish. Hij veroverde de Europese titel in een tijd van 3.35,70.
De Zweed Samuel Pihlström finishte als tweede in 3.36,16, de Ier Andrew Coscoran werd derde in 3.36,24.
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