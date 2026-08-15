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Atleet Foppen stapt uit op 10.000 meter bij EK in Birmingham

Sport
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 22:13
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BIRMINGHAM (ANP) - Mike Foppen heeft de 10.000 meter op de EK atletiek in Birmingham niet afgemaakt. De atleet uit Nijmegen, die zichzelf kansen op een medaille toedichtte, stapte uit na ongeveer 6000 meter. Hij liep op dat moment nog mee in de kopgroep. Het was onduidelijk wat er aan de hand was.
Foppen kende in Birmingham ook al een tegenvallende 5000 meter. Hij kwam in die finale twee keer ten val en eindigde als elfde. Foppen verbeterde in maart van dit jaar nog het 24 jaar oude Nederlands record en zette het op 27.20,52.
De Zweed Andreas Almgren plaatste in de tweede helft een versnelling en kwam alleen aan kop te lopen. Hij nam een enorme voorsprong en won de titel in 27.23,44. Liefst negentien seconden later arriveerde de Zwitser Dominic Lokinyomo Lobalu als tweede (27.42,67). De Fransman Jimmy Gressier liep naar het brons in 28.07,90.
Tim Verbaandert stapte kort na Foppen ook uit. Mahadi Abdi Ali, de derde Nederlander in het veld, liep de race wel uit en eindigde als zestiende.
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