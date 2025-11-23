ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse regering wil meer eigen productie belangrijke grondstoffen

Economie
door anp
zondag, 23 november 2025 om 9:06
anp231125058 1
LONDEN (ANP/TRTR/BLOOMBERG) - De Britse regering van premier Keir Starmer wil meer eigen productie van belangrijke grondstoffen om de afhankelijkheid van leveringen uit het buitenland te verminderen. De overheid heeft een strategisch plan opgezet om in 2035 minstens 10 procent van de behoefte uit binnenlandse winning te halen en nog eens 20 procent van de vraag moet dan komen uit recycling.
Het gaat bijvoorbeeld om grondstoffen als lithium, dat erg belangrijk is voor batterijen van elektrische auto's, maar ook om nikkel, wolfraam, koper en andere grondstoffen. In 2035 moet minstens 50.000 ton lithium per jaar in het Verenigd Koninkrijk worden geproduceerd.
Londen stelt 50 miljoen pond (57 miljoen euro) aan extra financiering beschikbaar voor het plan. Het is de bedoeling dat over tien jaar niet meer dan 60 procent van een kritieke grondstof uit een enkel land komt. China is een belangrijke leverancier van dit soort grondstoffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

us-uhd-u8000f-un65u8000ffxza-545909747_10149317942329

Electronica is heel vaak goedkoper in Duitsland, ook in Duitse webshops

anp231125002 1

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

generated-image (61)

Wat in Gaza lukte, lukt me ook in Oekraïne, denkt Trump

179157089_m

Waarom het nu het perfecte moment is om je dakgoten schoon te maken

Loading