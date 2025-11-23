ECONOMIE
Norris noemt Verstappen verdiende winnaar: heb het zelf verpest

Sport
door anp
zondag, 23 november 2025 om 8:17
anp231125047 1
LAS VEGAS (ANP) - Lando Norris gaf na afloop van de Grote Prijs van Las Vegas ruiterlijk toe dat Max Verstappen verdiend had gewonnen. "Als je twintig seconden voorsprong hebt, dan ben je echt de beste", zei de Brit na afloop. Norris eindigde als tweede in de Amerikaanse gokstad, maar blijft leider in het kampioenschap van de Formule 1.
Bij de start ging het al mis voor Norris. Hij vertrok van poleposition en reed veel te onstuimig op de eerste bocht af. Daar verremde hij zich, waardoor Verstappen hem binnendoor kon inhalen. "Ik heb het zelf verpest, was te gretig", gaf Norris toe. "Het was al met al niet mijn beste optreden, maar ik ben ook niet heel teleurgesteld. Ik heb nog steeds een mooie voorsprong in punten."
Norris is op 408 punten gekomen en heeft nu in de titelstrijd 30 punten meer dan zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri en 42 punten meer dan Verstappen. Als de Brit de komende week in Qatar in de voorlaatste grand prix geen grote fouten maakt, kan hij daar zijn eerste wereldtitel binnenhalen.
