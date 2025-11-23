Ook een paar sigaretjes per dag blijken jarenlang slecht voor je hart

Roken is slecht voor je, dat weet iedereen. Maar zelfs als je maar een paar sigaretten per dag rookt, loop je nog steeds een flink verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een groot onderzoek waarbij onderzoekers bijna 324.000 mensen jarenlang volgden.

De onderzoekers volgden de deelnemers gemiddeld bijna twintig jaar en keken naar verschillende uitkomsten zoals hartaanvallen, beroertes, hartfalen en overlijden. Driekwart van de deelnemers was vrouw, en hun gemiddelde leeftijd was bijna zestig jaar bij de start van het onderzoek.

De wetenschappers ontdekten dat mensen die slechts twee tot vijf sigaretten per dag roken al vijftig procent meer kans hebben op hart- en vaatziekten en zestig procent meer kans hebben op vroegtijdig overlijden, vergeleken met mensen die nooit gerookt hebben. Zelfs wie maar één sigaret of minder per dag rookt, loopt voor de meeste aandoeningen een verhoogd risico.

Hoe eerder je stopt, hoe beter

Het onderzoek laat ook zien dat stoppen met roken echt loont. Binnen de eerste tien jaar na het stoppen daalt het risico op hart- en vaatziekten het snelst. Maar ook daarna blijft het risico verder afnemen. Na twintig jaar zonder sigaretten hebben ex-rokers meer dan tachtig procent minder risico dan mensen die nog steeds roken.

Het aantal jaren dat iemand gestopt is met roken blijkt belangrijker te zijn voor de gezondheid dan het totale aantal sigaretten dat iemand in zijn leven gerookt heeft. Met andere woorden: hoe eerder je stopt, hoe beter, ongeacht hoeveel je in het verleden gerookt hebt.