Norris ziet nog maar kleine kans in titelstrijd met Verstappen

LAS VEGAS (ANP/RTR) - Formule 1-coureur Lando Norris had het heel zwaar na de Grote Prijs van Brazilië, waarin zijn concurrent Max Verstappen de strijd om het wereldkampioenschap ruim twee weken geleden nagenoeg besliste. "Ik was een week lang behoorlijk down. Het was een beslissend moment in het kampioenschap, de deur is nagenoeg dicht. Dat was een moeilijk besef omdat ik zoveel hoop en vertrouwen had", zei de Brit op een persconferentie in aanloop naar Verstappens kampioensrace in Las Vegas komend weekend.

De 25-jarige coureur van McLaren vindt dat hij Verstappen "best aardig tegenstand" heeft geboden. "Max is waarschijnlijk een van de beste Formule 1-coureurs ooit en ik denk niet dat er nog een veel betere gaat komen. Niemand heeft het zo vroeg in zijn carrière tegen hem opgenomen als ik. Maar waarschijnlijk was ik er in het begin nog net niet klaar voor. Nu ben ik dat wel, maar dat is waarschijnlijk te laat."

Verstappen pakte door zijn zege in Brazilië begin deze maand een voorsprong van 62 punten op Norris, die de afgelopen race als zesde eindigde. Daardoor verovert de Nederlander van Red Bull in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij als hij maximaal 2 punten verspeelt op Norris.