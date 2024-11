Chipbedrijven omlaag op Damrak na resultaten Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML en ASMI gingen donderdag omlaag op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de resultaten van Nvidia. De Amerikaanse verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) wist in de afgelopen kwartalen de hooggespannen marktverwachtingen steeds ruimschoots te overtreffen en kwam opnieuw met sterke cijfers. De omzetvooruitzichten voor het huidige kwartaal lijken echter niet helemaal aan de hoge verwachtingen te voldoen en het aandeel lijkt later op de dag in New York lager te gaan openen.

De licht teleurstellende vooruitzichten suggereren dat het enthousiasme rond AI op de beurzen de realiteit mogelijk voorbijschiet. Nvidia-beleggers dreven de aandelen dit jaar al met zo'n 200 procent op, waardoor het 's werelds meest waardevolle bedrijf werd. Maar de chipfabrikant heeft moeite om aan de grote vraag naar zijn producten te voldoen. De omzetgroei in het derde kwartaal viel dan ook een stuk lager uit dan in de voorgaande kwartalen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 857,45 punten. ASMI en ASML verloren tot 1 procent. Branchegenoot Besi hield het verlies beperkt tot 0,2 procent. De MidKap daalde 0,3 procent tot 857,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent. Parijs zakte 0,2 procent.