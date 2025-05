Norris zoekt nog naar zijn beste niveau bij McLaren

MIAMI (ANP) - Lando Norris worstelt dit seizoen met zijn McLaren. "Het is duidelijk dat ik fouten heb gemaakt en nog niet op het niveau ben waar ik moet zijn, maar ik zal dat niveau snel bereiken", zei de Brit tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan de Grote Prijs van Miami.

Norris won vorig jaar de race op het circuit in Florida; het was ook zijn eerste zege in de Formule 1. "Een mooie herinnering. Ik ga mijn best doen het nogmaals te doen. Ik werk hard aan wat ik kan verbeteren. Het is niet een gebrek aan snelheid of een gebrek aan vaardigheid, er zijn dingen aan de auto die ik nog niet helemaal doorheb. Hopelijk krijg ik het dit weekeinde op orde."

Norris won de openingsrace in Australië, maar is daarna overvleugeld door zijn teamgenoot Oscar Piastri, die al drie races won en met de winst in de Grote Prijs van Saudi-Arabië de leiding in het kampioenschap overnam van Norris. Miami is de zesde GP van dit jaar. Op zaterdag is er een sprintrace.