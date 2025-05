Vos en Ferrand-Prévot kopvrouwen Visma - Lease a Bike in Vuelta

BARCELONA (ANP) - Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot zijn de wielrensters met wie de ploeg Visma - Lease a Bike op jacht gaat naar succes in de Vuelta España Femenina. Vos won in de afgelopen twee edities van de Ronde van Spanje telkens twee etappes. De Française Ferrand-Prévot, die terugkeerde op de weg na een periode waarin ze voornamelijk op de mountainbike actief was, rijdt haar eerste grote ronde sinds de Giro in 2015.

"Ik heb een waardevolle trainingsperiode op Mallorca kunnen afwerken. Ik voel me goed en heb er zin in", zegt Vos (37) op de website van de ploeg. "Naast het streven naar dagsucces, hebben we ook klassementsambities, met Pauline als kopvrouw. Dat betekent dat we een goede balans moeten vinden tussen het rijden voor het klassement en het grijpen van kansen in etappes. Mijn rol en doelen zullen dus per dag verschillen."

Ferrand-Prévot beleefde een goede terugkeer op de weg met winst in Parijs-Roubaix. "Ik had nooit durven dromen om zo'n voorjaar te rijden", zegt de 33-jarige Française. "Het was een fantastische, maar zware periode. Ik ben klaar om er alles uit te halen samen met mijn ploeggenotes. Het wordt een leerzame week, waarin we hopelijk ook al fundamenten kunnen leggen richting de Tour de France, een ander groot doel."