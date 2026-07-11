Nosková wint volledig Tsjechische finale Wimbledon van Muchová

LONDEN (ANP) - Linda Nosková heeft op Wimbledon haar eerste grandslamtitel in het enkelspel veroverd. De 21-jarige Tsjechische tennisster won de finale op het gras van Londen in drie sets van haar landgenote Karolína Muchová: 6-2 5-7 6-3.

Het was de eerste volledig Tsjechische finale op Wimbledon. Voor Nosková was het haar eerste finale in een grandslamtoernooi; Muchová speelde al eens de finale van Roland Garros.

Van een spannende finale was aanvankelijk geen sprake. Nosková overklaste haar landgenote en had na een uur spelen al kansen om de partij af te maken bij een stand van 6-2 en 5-2 in haar voordeel. Maar ze wist geen van haar vijf setpoints te verzilveren en verloor de set. In de veel kortere derde set trok ze de wedstrijd alsnog naar zich toe.