Odermatt voor de vierde keer op rij de snelste in afdaling Wengen

Sport
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 15:38

WENGEN (ANP) - De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft voor de vierde achtereenvolgende keer de afdaling op de fameuze Lauberhorn in Wengen op zijn naam geschreven. De topfavoriet voor olympisch goud volgende maand in Cortina was veruit de snelste op de piste in de Zwitserse Alpen. Hij was 0,79 seconde sneller dan de Oostenrijker Vincent Kriechmayr. De Italiaan Giovanni Franzoni noteerde de derde tijd; hij gaf 0,90 seconde toe op Odermatt, die zijn 52e wereldbekerzege boekte.
De afdaling in Wengen, bekend als de Lauberhornrennen, is de oudste in de wereldbeker. De wedstrijd is doorgaans ook de langste, maar de organisatie had voor deze editie het parcours ingekort. De start was door de harde wind op het bovenste deel van de piste een flink stuk naar beneden verplaatst.
