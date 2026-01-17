Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Elon Musk
begon Trumps tweede ambtstermijn niet alleen met een fascistische groet tijdens de inauguratie, maar ook met een inzet van 200 miljoen dollar aan donaties voor de president. Die politieke gok bleek buitengewoon lucratief. Volgens Forbes sloot Musk 2025 af met een vermogen van rond de 720 à 730 miljard dollar
, na een winstsprong van circa 187 miljard in één jaar, grotendeels gedreven door Tesla, SpaceX en een omstreden megapakket aan aandelenopties.[
De bromance tussen Silicon Valley en Trump
leverde meerdere tech-oligarchen astronomische vermogenswinsten op. De Süddeutsche Zeitung becijfert dat Musks vermogen sinds januari 2025 onder Trump
steeg van ongeveer 67 tot ruim 725 miljard dollar, terwijl ook Mark Zuckerberg
, Peter Thiel, Sam Altman en Larry Ellison tientallen miljarden rijker werden. De AI‑hausse deed de rest: de tien rijkste Amerikaanse techmiljardairs zagen in 2025 samen ruim 550 miljard dollar aan vermogen bijkomen.
Trumps beleid
hielp daarbij een handje. De regering schrapte klimaat- en consumentenregels, zette de rem op strenge AI‑regulering en schoof miljarden aan defensie- en data‑contracten richting bedrijven van precies die vriendenkring: SpaceX voor raketschilden en satellieten, Palantir en Anduril voor militaire AI, Oracle voor het beheer van TikTok‑ en gezondheidsdata, OpenAI voor een “Stargate”‑supercomputer. Het Witte Huis maakte zo van een ideologische alliantie een zakenmodel.
Wie wil weten waar macht in Washington vandaag ligt, hoeft dus alleen de beurskoersen van Tesla, Meta, Oracle en de grote AI‑spelers te volgen. Eén jaar Trump
2.0 heeft Silicon Valley niet alleen politiek naar rechts getrokken, maar ook nog rijker gemaakt dan ooit – en de rekening komt uiteindelijk bij kiezers en consumenten terecht.