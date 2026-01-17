ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Economie
door Gerard Driehuis
zaterdag, 17 januari 2026 om 15:36
Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17
Elon Musk begon Trumps tweede ambtstermijn niet alleen met een fascistische groet tijdens de inauguratie, maar ook met een inzet van 200 miljoen dollar aan donaties voor de president. Die politieke gok bleek buitengewoon lucratief. Volgens Forbes sloot Musk 2025 af met een vermogen van rond de 720 à 730 miljard dollar, na een winstsprong van circa 187 miljard in één jaar, grotendeels gedreven door Tesla, SpaceX en een omstreden megapakket aan aandelenopties.[
De bromance tussen Silicon Valley en Trump leverde meerdere tech-oligarchen astronomische vermogenswinsten op. De Süddeutsche Zeitung becijfert dat Musks vermogen sinds januari 2025 onder Trump steeg van ongeveer 67 tot ruim 725 miljard dollar, terwijl ook Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Sam Altman en Larry Ellison tientallen miljarden rijker werden. De AI‑hausse deed de rest: de tien rijkste Amerikaanse techmiljardairs zagen in 2025 samen ruim 550 miljard dollar aan vermogen bijkomen.
Trumps beleid hielp daarbij een handje. De regering schrapte klimaat- en consumentenregels, zette de rem op strenge AI‑regulering en schoof miljarden aan defensie- en data‑contracten richting bedrijven van precies die vriendenkring: SpaceX voor raketschilden en satellieten, Palantir en Anduril voor militaire AI, Oracle voor het beheer van TikTok‑ en gezondheidsdata, OpenAI voor een “Stargate”‑supercomputer. Het Witte Huis maakte zo van een ideologische alliantie een zakenmodel.
Wie wil weten waar macht in Washington vandaag ligt, hoeft dus alleen de beurskoersen van Tesla, Meta, Oracle en de grote AI‑spelers te volgen. Eén jaar Trump 2.0 heeft Silicon Valley niet alleen politiek naar rechts getrokken, maar ook nog rijker gemaakt dan ooit – en de rekening komt uiteindelijk bij kiezers en consumenten terecht.

Lees ook

X (van Musk) is nu echt een bordeel: seksuele plaatsjes alleen tegen betalingX (van Musk) is nu echt een bordeel: seksuele plaatsjes alleen tegen betaling
Elon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleurenElon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleuren
Deze 25 families werden 359 miljard rijker in één jaarDeze 25 families werden 359 miljard rijker in één jaar
Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereldDit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

anp160126117 1

Kabinet wil naamswijziging goedkoper maken, zoveel kost het nu

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

Loading