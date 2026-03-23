Arrestaties bij duel Feyenoord-Ajax, merendeel voor discriminatie

ROTTERDAM (ANP) - Rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in voetbalstadion De Kuip heeft de politie afgelopen zondag 24 mensen aangehouden. Zij zijn onder meer aangehouden voor belediging, baldadigheid, mishandeling, het afsteken van vuurwerk en in zestien gevallen voor discriminatie, waarbij het vooral ging om het roepen van leuzen.

Op basis van berichtgeving van regionale omroep Rijnmond bevestigt een politiewoordvoerder dat de leuzen veelal van antisemitische aard waren. Alle arrestanten zijn weer vrijgelaten, "maar dat betekent niet dat ze er vanaf zijn", aldus de woordvoerder. Vervolging is dus niet uitgesloten.