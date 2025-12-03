ECONOMIE
Ajax gaat aangifte doen om vuurwerkactie in stadion Ajax

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 12:00
bijgewerkt om woensdag, 03 december 2025 om 12:58
anp031225138 1
De politie heeft contact met Ajax, de Johan Cruijff ArenA en het Openbaar Ministerie over het doen van aangifte na het vuurwerkincident afgelopen zondag, meldt een politiewoordvoerster. Op de vraag of de aangifte er komt, laat zij weten dat "dat wel de bedoeling is".
De woordvoerster legt uit dat de politie de aangifte nodig heeft als eerste stap. Met die basisinformatie kan de politie vervolgens een onderzoek starten en eventueel mensen aanhouden. Dat kan volgens haar niet zomaar zonder verdenkingen.
Zij weet niet of Ajax en de ArenA samen aangifte doen, of los van elkaar of alleen een van de twee. Dat is aan hen.
Zondag werd het duel tussen Ajax en FC Groningen al na een paar minuten gestaakt nadat Ajax-fans illegaal meegenomen vuurwerk voor een overleden medesupporter massaal bleven afsteken. Dinsdag werd de wedstrijd ingehaald zonder publiek. Ajax won met 2-0.
