ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olympische Spelen en Paralympics Parijs kostten 6,6 miljard euro

Sport
door anp
maandag, 29 september 2025 om 12:36
bijgewerkt om maandag, 29 september 2025 om 12:58
anp290925071 1
De Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs hebben de Franse staat 6,6 miljard euro gekost. Dat maakte de nationale rekenkamer van Frankrijk maandag bekend.
Van het totaalbedrag ging 3,02 miljard euro, inclusief 1,44 miljard voor beveiliging, naar de organisatie van de evenementen. Daarnaast werd 3,63 miljard euro uitgegeven aan infrastructuurprojecten. De oorspronkelijke raming van de kosten in juni was 5,9 miljard euro.
De voorzitter van de nationale rekenkamer, Pierre Moscovici, dacht vorig jaar nog aan een bedrag van "drie, misschien vier, vijf miljard euro". De voormalige Franse minister van Financiën zei maandag dat er "geen sprake was geweest van budgettaire overbestedingen" en dat de overheidskosten "beheerst" waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

kokospalm

De zin en onzin van superfood de kokosnoot

Loading