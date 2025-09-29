Olympische Spelen en Paralympics Parijs kostten 6,6 miljard euro

De Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs hebben de Franse staat 6,6 miljard euro gekost. Dat maakte de nationale rekenkamer van Frankrijk maandag bekend.

Van het totaalbedrag ging 3,02 miljard euro, inclusief 1,44 miljard voor beveiliging, naar de organisatie van de evenementen. Daarnaast werd 3,63 miljard euro uitgegeven aan infrastructuurprojecten. De oorspronkelijke raming van de kosten in juni was 5,9 miljard euro.

De voorzitter van de nationale rekenkamer, Pierre Moscovici, dacht vorig jaar nog aan een bedrag van "drie, misschien vier, vijf miljard euro". De voormalige Franse minister van Financiën zei maandag dat er "geen sprake was geweest van budgettaire overbestedingen" en dat de overheidskosten "beheerst" waren.