Drie minderjarigen opgepakt voor bezit omgebouwd gaspistool

ROTTERDAM (ANP) - De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond drie minderjarigen aangehouden voor het bezit van meerdere (nep)vuurwapens, waaronder een omgebouwd gaspistool. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Schiedam en twee 14-jarige jongens uit Rotterdam, meldt de politie maandag.

Na een melding doorzochten agenten een woning in Rotterdam. Daarbij vonden ze een nepvuurwapen en een gaspistool dat was omgebouwd tot echt vuurwapen. De politie onderzoekt nog wat de precieze rol van de verdachten was.

Eerder deze maand werd een 15-jarige jongen uit Gouda in Capelle aan den IJssel doodgeschoten door de politie. Kort daarvoor zou hij betrokken zijn geweest bij het stelen van een fatbike, waarbij hij een omgebouwd gasalarmpistool gebruikte.

De politie neemt jaarlijks ongeveer 4000 vuurwapens in beslag, waarvan zo'n 40 tot 50 procent een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool betreft. Demissionair justitieminister Foort van Oosten zei vrijdag de toevoer van dit soort wapens uit het buitenland te willen indammen.