Olympische tijdrit voelt als bonus voor Tourwinnares Vollering

SAINT-LAMBERT (ANP) - Demi Vollering staat zaterdag nu eens niet als favoriet aan de start van een wielerkoers. De individuele tijdrit op de Olympische Spelen is een extraatje voor de vrouw die als de wegen omhoog lopen haast onklopbaar is. "Het is een beetje gissen hoe het gaat", vertelde ze in het hotel van de Nederlandse wielerdelegatie buiten Parijs.

Ze was woensdag even in Parijs om het parcours te verkennen. Een heftige ervaring. "Ik ben blij dat we ver buiten de stad zitten. Ik kom natuurlijk van een hoogtestage af, dus een lekker prikkelvrije omgeving. In de stad was parkeren al moeilijk, moesten we keren tussen toeterende auto's en boze taxichauffeurs. Ik stond meteen aan."

Maar Vollering kreeg ook wel een beetje het gevoel dat ze bij een groot evenement betrokken is. "Ook bij de verkenning stonden er best veel mensen langs de kant, dat maakte het al wel speciaal. In Tokio zaten we natuurlijk echt in lockdown, daar heb ik eigenlijk de stad nooit echt gezien."

Outsider

Vollering, vorig jaar glorieus winnares van de Tour de France, is hooguit een outsider voor de titel. Veel referenties heeft ze ook niet. Vorig jaar werd ze zesde op het WK in Schotland. "Ik heb nog niet zo veel tijdritten gereden buiten rittenkoersen. Dat WK was een week na de Tour. Ik zat er niet echt lekker in en bevond me ook nog een beetje op een gele wolk. Het was moeilijk om daaruit conclusies te trekken."

Wel wist ze dat er genoeg verbeterpunten waren. "Daar is ook hard aan gewerkt. In de winter heb ik testen gedaan op de baan voor de aerodynamica, wat materiaal betreft ben ik een stuk wijzer geworden en ik train natuurlijk ook vaak in de tijdrithouding. Zwaar en soms frustrerend, want op je wegfiets haal je makkelijker de gewenste wattages."

Bonus

De tijdrit noemt ze een bonus, met een week later de wegrace en natuurlijk meteen na de Spelen de Tour die in Rotterdam begint. "Het is een extra kans op een onderdeel waar het gewoon gaat om de inspanning die je levert, waar op de weg natuurlijk zoveel dingen kunnen gebeuren die je niet in de hand hebt."

Het vlakke parcours speelt niet in haar voordeel. "Maar dat maakt het ook wel weer een soort leuke uitdaging voor mij om tegen alle verwachtingen in toch een beetje daarop te kunnen 'poweren'. Het lijkt allemaal vrij rechtdoor, maar het asfalt is op veel plaatsen zo slecht dat je constant bezig bent met heel goed je stuur vasthouden en een beetje de goede lijnen op te zoeken."