Trump spreekt op grote bitcoin-conferentie: 'Heel opportunistisch'

Ex-president Donald Trump betreedt zaterdagavond het podium op de belangrijke cryptoconferentie in het Amerikaanse Nashville. De beruchte Republikeinse presidentskandidaat was in het verleden zeer negatief over bitcoin en andere cryptovaluta, maar is als een blad aan een boom gedraaid. “Het is heel opportunistisch”, zegt Daniël Mol van BNR’s Cryptocast

De draai van Trump

“Er is in Amerika een behoorlijk electoraat mét cryptobelangen”, legt Mol uit. De Democratische Partij doet hun best de cryptovalutastromen in te dammen en streng te reguleren. De Republikeinen ruiken bloed en springen sinds kort in het gat. Trump roept nu ook steeds vaker op om de gedecentraliseerde munten te omarmen. Hij gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om alle toekomstige bitcoins in Amerika te minen.

“De Democratische Partij en zijn partijleiding is heel kritisch. De afgelopen vier jaar heeft de regering Biden er wat betreft crypto ook wel een potje van gemaakt. Er was geen duidelijk beleid en de toezichthouder, ook een democraat, is meerdere keren door de rechter teruggefloten”, aldus Mol.

Grootste bitcoin-evenement

Daarnaast denkt Mol dat Trump ook beïnvloed is door de machtige cryptolobby die actief is in de Verenigde Staten. “Die is erg succesvol, hebben veel geld en hebben het voor elkaar weten te krijgen om de hele Republikeinse partij mee te krijgen en de toekomst van de hele industrie in de VS vorm te geven.”

Trump spreekt komende zaterdagavond op de bitcoin-conferentie in Nashville, het grootste jaarlijkse event in de cryptowereld. “Dit is de belangrijkste plek waar iedereen ieder jaar samenkomt. Het feit dat Donald Trump nu komt spreken, zegt veel over zijn mening over bitcoin.”