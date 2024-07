Olympische vlam voor twee dagen in Parijs

PARIJS (ANP/BELGA) - Op de Franse nationale feestdag is de olympische vlam in Parijs gearriveerd, de hoofdstad waar op 26 juli de Spelen beginnen. Eventingruiter Thibaut Vallette, lid van het team dat goud veroverde op de Spelen van Rio 2016, verscheen aan het einde van een militaire parade met de fakkel. Die wordt de komende twee dagen door Parijs gedragen.

Zondagavond is het stadhuis van Parijs het eindpunt. Maandag gaat het verder tot in de avond de Place de la République wordt bereikt. In twee dagen legt de vlam ongeveer 60 kilometer af en wordt door 540 personen gedragen. De tocht wordt begeleid door 1600 agenten. Voor de twee dagen zijn 18.000 ordebewakers ingeschakeld. Alle grote Parijse monumenten worden bezocht, met uitzondering van de wedstrijdlocaties aan de Eiffeltoren, de Place de la Concorde en het Hôtel des Invalides.

Zondag was voormalig topvoetballer en huidig Frans beloftenbondscoach Thierry Henry op de Champs-Élysées de eerste loper van de tocht door de hoofdstad. Na maandag gaat de vlam verder door Frankrijk om op 26 juli terug te keren in Parijs voor de openingsceremonie.