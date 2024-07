Bol verbetert haar Europees record op 400 meter horden naar 50,95

LA-CHAUX-DE-FONDS (ANP) - Femke Bol heeft bij een atletiekwedstrijd in het Zwitserse La-Chaud-de-Fonds haar Europese record op de 400 meter horden verbeterd naar 50,95. De 24-jarige regerend wereldkampioene op dit onderdeel liep naar de derde tijd ooit achter de twee toptijden van haar concurrente Sydney McLaughlin-Levrone.

Bol had dit seizoen eerder 52,49 gelopen. Dat was de tijd waarmee ze in Rome haar Europese titel prolongeerde. Haar Europees record uit 2023 stond op 51,45.

Bij de Spelen in Parijs neemt Bol het op tegen olympisch kampioene McLaughlin-Levrone. Die verbeterde eerder deze maand in Eugene haar wereldrecord naar 50,65. Daarmee was ze 0,03 seconde sneller dan haar oude wereldrecord uit 2022.