Onderscheiding voor inspirerende paralympisch zwemster Bruinsma

ARNHEM (ANP) - Paralympisch zwemster Liesette Bruinsma heeft maandag de Pahud de Mortanges Trofee in ontvangst mogen nemen, een onderscheiding die sportkoepel NOC*NSF uitreikt aan de sporter die zich een inspirerend voorbeeld heeft getoond.

Bruinsma heeft zich ingezet voor de komst van blindentribunes in de zwemsport. Dit is een speciale tribune waar blinden en slechtzienden toch de volledige wedstrijd meemaken, waarbij ze met een koptelefoon commentaar kunnen horen. Inmiddels werd de techniek al toegepast bij onder meer het Europees kwalificatietoernooi zwemmen in juni 2024 en het NK afstanden bij het schaatsen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van NOC*NSF ontving Bruinsma de prijs uit handen van voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. De trofee is vernoemd naar Charles Pahud de Mortanges, een voormalig militaryruiter die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw op de Olympische Spelen vier gouden medailles won. Later was hij voorzitter van het NOC en lid van het IOC.