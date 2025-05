Opnieuw tientallen doden in Gaza door Israëlische aanvallen

GAZA (ANP/AFP) - Maandag zijn zeker 91 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook, meldde een functionaris van de burgerbescherming in Gaza, die hieraan toevoegde dat de doden sinds de vroege ochtend werden geregistreerd. Eerder op de dag werd een dodental van 52 gemeld.

Het Israëlische leger startte vrijdag met een uitgebreid offensief in Gaza. Met het offensief wil Israël "alle doelen van de oorlog bereiken", aldus een verklaring van het leger. Volgens sommige berichten is het de bedoeling de Gazastrook in te nemen.