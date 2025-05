Beleggers Wall Street aarzelen na lagere kredietscore VS

NEW YORK (ANP) - Beurshandelaren op Wall Street deden het maandag voorzichtig aan door zorgen over de torenhoge schuld van de Verenigde Staten. Ze namen gas terug nadat de invloedrijke kredietbeoordelaar Moody's zijn rating voor de VS verlaagde, ingegeven door de Amerikaanse staatsschuld van meer dan 36 biljoen dollar.

De rating voor de VS ging met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating maakt het voor de Amerikaanse overheid duurder om geld te lenen.

Toch wisten beleggers de stevige openingsverliezen in het laatste handelsuur weg te werken. De S&P 500-index won 0,1 procent op 5963,60 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde een fractie in de plus op 19.215,46 punten. De Dow-Jonesindex klom 0,3 procent tot 42.792,07 punten. De kleine plussen maandag volgden op een sterke week op Wall Street.