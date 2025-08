Nieuw-Zeelandse busreiziger opgepakt om peuter in bagage

Een vrouw is in Nieuw-Zeeland opgepakt nadat ze met een bus had gereisd met een tweejarig meisje verstopt in haar bagage. De koffer was opgeborgen in de aparte bagageruimte van het voertuig.

Het meisje werd ontdekt door de chauffeur. De bestuurder maakte zich zorgen toen die zondag tijdens een busstop in Kaiwaka, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Auckland, een stuk bagage zag bewegen. Bij het openen van de koffer kwam het kind tevoorschijn.

De peuter zou het erg warm hebben gehad, maar zag er volgens de politie verder ongedeerd uit. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor uitgebreid medisch onderzoek. Een politiefunctionaris wijst erop dat het "veel slechter had kunnen aflopen".

De 27-jarige vrouw is aangeklaagd voor mishandeling en verwaarlozing van een kind. De politie heeft geen informatie gedeeld over de relatie tussen de twee.