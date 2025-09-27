Ook Holland Acht roeit overtuigend naar wereldtitel in Shanghai

SHANGHAI (ANP) - Ook de roeiers van de Holland Acht zijn in Shanghai overtuigend voor het eerst wereldkampioen geworden. De mannen met stuurvrouw Jonna de Vries klopten Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs was er nog zilver achter de Britse boot.

In de Nederlandse boot zaten Mick Makker, Jan van der Bij, Finn Florijn, Wibout Rustenburg, Pieter van Veen, Sander de Graaf, Eli Brouwer, Jorn Salverda en De Vries. Op de EK eerder dit jaar was er in een andere formatie zilver.

De roeiers moesten even wachten tot ze daadwerkelijk van start konden door onder meer een valse start. Nederland ging al snel aan de leiding, maar kwam niet direct los van de andere boten. Dat lukte in het vervolg van de race wel, waarna op de finish het verschil met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ruim twee seconden was.

Hoofd koel houden

"De jonge talenten maakten het verschil. We hadden een zeer ervaren coach en team om ons heen, bleven kalm en concentreerden ons volledig op de race. We hadden een goede eerste heat en dan wil je niet te vroeg juichen. Dus we hielden ons hoofd koel en bleven hard werken voor de volgende race. En dan zo de overwinning behalen, dat is gewoon geweldig", reageerde Van der Bij.

Iets eerder werd de vrouwen acht al met overmacht voor het eerst wereldkampioen in Shanghai. Afgelopen dagen behaalden Roos de Jong en Benthe Boonstra in de dubbeltwee en Tessa Dullemans, Willemijn Mulder, Margot Leeuwenburgh en Lisa Bruijnincx in de dubbelvier al goud voor Nederland. Zondag is de laatste dag van de WK.