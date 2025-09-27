ECONOMIE
Boeing schikt met familie van ex-medewerker die zelfmoord pleegde

Economie
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 10:34
anp270925067 1
SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Boeing heeft een schikking getroffen met de nabestaanden van John Barnett, een voormalig medewerker van de vliegtuigfabrikant die in 2024 zelfmoord pleegde. De familie van Barnett beschuldigde Boeing van onrechtmatig gedrag tegenover de kwaliteitscontroleur en beweerde dat dit had geleid tot zijn dood.
Barnett was een klokkenluider die in 2019 zijn zorgen uitsprak over problemen met de veiligheid van 787 Dreamliner-toestellen die Boeing maakte in North Charleston. Op het moment van zijn dood had het luchtvaartconcern ook te maken met veiligheidsonderzoeken omdat een 737 Max-vliegtuig in de lucht een deurpaneel had verloren.
Boeing betaalt nu 50.000 dollar. De twee partijen zijn het eens geworden over een "volledige, definitieve en vertrouwelijke schikking", staat in rechtbankstukken. De overeenkomst maakt ook een einde aan de rechtszaak die Barnett ten tijde van zijn dood tegen Boeing voerde. De fabrikant ontkent te hebben bijgedragen aan Barnetts dood.
