ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook junior Mouris verovert wereldtitel tijdrijden in Rwanda

Sport
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 18:08
anp230925161 1
KIGALI (ANP) - Michiel Mouris heeft bij de WK wielrennen in Rwanda de individuele tijdrit gewonnen bij de junioren. De 18-jarige Nederlander noteerde op het parcours van 22,6 kilometer in Kigali de snelste tijd, voor de Amerikaan Ashlin Barry en de Belg Seff Van Kerckhove. Eerder op de dag won de Nederlandse Megan Arens de tijdrit bij de juniorvrouwen.
Mouris moest bij het eerste tussenpunt Van Kerckhove en Barry nog voor zich dulden, maar was bij het tweede tussenpunt al sneller dan zijn concurrenten. Op de streep was hij zeven seconden sneller dan Barry. Van Kerckhove gaf negen seconden toe op Mouris.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-537053646

Handig trucje: zo verschoon je je beddengoed in één minuut

shutterstock_2414556911

The Economist: Zo ongezond is de zon nou ook weer niet – in tegendeel

ANP-445283876 (1)

Steeds meer mensen gaan naar de biologische tandarts: wat is het voordeel?

Loading