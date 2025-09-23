Ook junior Mouris verovert wereldtitel tijdrijden in Rwanda

KIGALI (ANP) - Michiel Mouris heeft bij de WK wielrennen in Rwanda de individuele tijdrit gewonnen bij de junioren. De 18-jarige Nederlander noteerde op het parcours van 22,6 kilometer in Kigali de snelste tijd, voor de Amerikaan Ashlin Barry en de Belg Seff Van Kerckhove. Eerder op de dag won de Nederlandse Megan Arens de tijdrit bij de juniorvrouwen.

Mouris moest bij het eerste tussenpunt Van Kerckhove en Barry nog voor zich dulden, maar was bij het tweede tussenpunt al sneller dan zijn concurrenten. Op de streep was hij zeven seconden sneller dan Barry. Van Kerckhove gaf negen seconden toe op Mouris.