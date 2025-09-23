Cel- en taakstraffen voor geweld Malieveld Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politierechter heeft cel- en taakstraffen opgelegd aan mensen die betrokken waren bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag. Daar liep een demonstratie voor een strenger asielbeleid flink uit de hand. Relschoppers keerden zich onder meer tegen de politie. Het Openbaar Ministerie sprak van "een ongekende geweldsexplosie".

In totaal zijn 37 mensen opgepakt. Veertien van hen moesten zich dinsdag voor de politierechter verantwoorden tijdens supersnelrechtzittingen. Na de behandeling van de eerste zes zaken zijn er celstraffen opgelegd van maximaal zes weken, waarvan drie weken voorwaardelijk. De hoogste straf tot nu toe was voor Maurits R. (20) uit Voorburg, die tegenover de rechter bekende dat hij met stenen en takken heeft gegooid naar de politie. Een 35-jarige man uit Hoogeveen werd vrijgesproken.

Andere straffen tot nu toe waren twee weken voorwaardelijk en taakstraffen van 60 en 80 uur. Ook moeten meerdere verdachten geld overmaken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een fonds voor slachtoffers van geweld of een seksueel misdrijf.

Meer dan duizend mensen gingen tijdens de demonstratie op het Malieveld de naastgelegen A12 op. Ze gooiden met glas en stenen, agenten en journalisten werden belaagd en politievoertuigen werden vernield en in brand gestoken. Daarna werden vernielingen aangericht bij het Binnenhof en het partijkantoor van D66.