ASMI nipt lager na omzetwaarschuwing, Damrak zet opmars voort

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenkoersen op het Damrak gingen dinsdag opnieuw over een breed front omhoog, ondanks een omzetwaarschuwing van chiptoeleverancier ASMI. Het bedrijf werd negatiever over de inkomsten in de tweede jaarhelft door een zwakker dan verwachte vraag.

ASMI, dat onder meer systemen levert voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt, verwacht daardoor dat de groei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting van 10 tot 20 procent uitkomt. Het aandeel begon de dag ruim 6 procent lager, maar maakte gedurende de dag een opvallende ommezwaai en sloot uiteindelijk met een kleine min van 0,1 procent.

De AEX-index, die sinds maandag uit dertig fondsen bestaat, steeg met 0,4 procent tot 934,66 punten. De hoofdgraadmeter maakte de afgelopen weken een sterke opmars en staat sinds begin september bijna 5 procent hoger. De MidKap klom dinsdag 0,1 procent tot 895,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De chipsector was in trek na een megadeal tussen chipconcern Nvidia en OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Nvidia gaat tot 100 miljard dollar investeren in OpenAI en het bedrijf voorzien van chips voor datacenters.

In Amsterdam won chipbedrijf Besi 3,3 procent, goed voor de eerste plek in de AEX. Chipmachinemaker ASML werd 1,1 procent meer waard.

Heineken steeg 0,7 procent. De bierbrouwer neemt de dranken- en retailactiviteiten van Florida Ice and Farm Company (FIFCO) over voor 3,2 miljard dollar, ongeveer 2,7 miljard euro. De brouwer krijgt onder meer de volledige controle over Distribuidora La Florida en Heineken Panama in Costa Rica en breidt zijn activiteiten uit naar El Salvador, Guatemala en Honduras. Het bedrijf neemt ook een belang van 75 procent in Nicaragua Brewing Holding. Ook krijgt Heineken het biermerk Imperial uit Costa Rica in handen.

In Kopenhagen won Ørsted 4 procent. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat de bouw van een bijna voltooid windmolenpark van het Deense windenergiebedrijf voor de kust van Rhode Island kon doorgaan. Daarmee werd een poging van de regering-Trump om het project stil te leggen tenietgedaan.