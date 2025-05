Oorlogsslachtoffers tennis herdacht tijdens Sportherdenking

AMSTERDAM (ANP) - De jaarlijkse Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam stond dit jaar in het teken van het tennis. Centraal bij de bijeenkomst stond zondag een vergeten oorlogsmonument van de tennisbond uit 1949.

Bij een geallieerd vergissingsbombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout werd ook het bondsbureau getroffen. Dat was het woonhuis van administrateur Hoyte Veder en zijn vrouw, die het overleefden. Het archief van tennisbond KNLTB ging wel verloren. Daardoor was het bijzonder lastig om de oorlogsslachtoffers van het tennis te achterhalen. Toch onthulde de tennisbond in 1949 een gedenkplaat met 257 namen.

Behalve bij de gedenkplaat werd ook stilgestaan bij de dood van Frits Hillel van Hertzfeld uit Boskoop. Hij is de enige tennisser die door zijn sport zelf is omgekomen. Hij sprak enkele Duitse soldaten aan die de regels overtraden op de tennisbaan van zijn club. Daarop werd hij gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekamp Neuengamme, waar hij werd vermoord.