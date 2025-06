Electrolyten: hét nieuwe festivalmiddeltje tegen een kater (maar verwacht geen wonderen)

Naast een flesje water en een dikke portemonnee mag er deze zomer nog iets niet ontbreken in je festivaltasje: elektrolytentabletten. Ze zouden helpen tegen een kater en algehele vermoeidheid. Maar werkt het echt?

Mineralen zoals natrium, kalium en magnesium – zijn onmisbaar voor het functioneren van je lichaam. Ze regelen onder andere je vochtbalans en zenuwprikkels. En hoewel je lichaam die balans meestal prima zelf regelt, zijn de supplementen tegenwoordig niet aan te slepen onder sporters, influencers én feestgangers.

Zaken als Happy Tuesdays verkopen “all-night electrolytes”, en bij Holland & Barrett vind je “festival essentials” als magnesiumwater en poeders om je mineralen aan te vullen.

"Ze zijn binnen het lichaam strikt gereguleerd," legt dr. Sammie Gill uit, diëtist en woordvoerder van de British Dietetic Association. "Te hoge of te lage waarden kunnen levensbedreigend zijn." Gelukkig houden gezonde nieren het niveau meestal goed in balans – extra supplementen zijn dan ook meestal overbodig. "Er zijn zoveel voedingsmiddelen die rijk zijn aan elektrolyten. Het is niets waar mensen zich zorgen over hoeven te maken."

Prima na diarree, maar geen katerwondermiddel

Volgens Gill kunnen elektrolyten wel nuttig zijn bij flink vochtverlies, zoals bij diarree, overgeven of langdurig intensief sporten. En ja, een hele dag dansen op een heet festivalterrein kan daar best in de buurt komen.

Wat je dan moet doen? "Meng 200 ml water, 300 ml vruchtensap en een snufje zout," tipt ze. "Koeienmelk is ook van nature rijk aan elektrolyten."

Toch zullen ze je kater niet wegtoveren. Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat dorst en een kater vaak tegelijk voorkomen, maar weinig met elkaar te maken hebben. Water drinken helpt nauwelijks tegen misselijkheid, hoofdpijn of de beruchte ‘hangxiety’.

"Een elektrolytentablet helpt misschien tegen droge mond en dorst, maar niet tegen de hoofdsymptomen van een kater," zegt dr. Blair Aitken van Swinburne University. "Huidig onderzoek wijst op ontstekingen, oxidatieve stress en ophoping van acetaldehyde als de belangrijkste oorzaken."

En ook voor een ecstasy-kater hoef je er niet op te rekenen. "Je kunt een complex neurochemisch systeem niet herstellen met een supplement en verwachten dat je je meteen weer goed voelt."

Conclusie? Elektrolyten kunnen een beetje helpen. "Als mensen ze willen gebruiken ter ondersteuning na een feestje, prima, maar verwacht geen wondermiddel," aldus Aitken.