Oostenrijkse topskiester Liensberger mist Spelen na crash

Sport
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 20:16
anp020126143 1
SANKT MICHAEL (ANP/RTR) - De Oostenrijkse skiester Katharina Liensberger mist de Olympische Spelen in Milaan-Cortina door een zware knieblessure. De 28-jarige slalomspecialiste liep onder meer een gescheurde meniscus op door een crash bij een training in Sankt Michael.
Liensberger was kandidate voor een medaille in Milaan-Cortina. Ze won op de Winterspelen van Beijing in 2022 zilver op de slalom en goud met Oostenrijk in de landenwedstrijd. In 2021 veroverde ze de wereldtitel op de slalom en vorige winter won ze brons op de WK in eigen land (Saalbach).
De Oostenrijkse skifederatie meldde dat Liensberger vrijdag nog een operatie ondergaat. Ze voegt zich bij een groeiende lijst van topskiesters die ernstige blessures hebben opgelopen in aanloop naar de Olympische Spelen. Onder hen drie Zwitserse olympische kampioenen: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami en Corinne Suter.
