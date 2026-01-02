Aluminium stijgt voor het eerst sinds 2022 tot ruim 3000 dollar

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van aluminium is vrijdag voor het eerst sinds 2022 gestegen tot meer dan 3000 dollar per ton, omgerekend ongeveer 2551 euro. Daarmee zet het metaal, dat veel wordt gebruikt in bijvoorbeeld de auto-industrie en de bouw, zijn opmars van vorig jaar voort.

Het aanbod van aluminium is krapper geworden. De wereldwijde voorraden zijn gekrompen door een limiet op de smeltcapaciteit in China en productiebeperkingen in Europa vanwege hogere stroomprijzen. Aan de andere kant blijft de vraag naar het metaal vanuit de bouw- en duurzame energiesectoren naar verwachting sterk.

De aluminiumprijs steeg vrijdag 0,7 procent naar zo'n 3016 dollar. In 2025 werd het metaal al 17 procent meer waard. Dat was de grootste toename sinds 2021.

Andere metalen hebben onlangs ook mijlpalen bereikt. De prijs van koper klom in december voor het eerst tot boven de 12.000 dollar per ton en bereikte de grootste stijging op jaarbasis sinds 2009. Het aanbod van koper is ook krap.