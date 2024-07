'Opa' Hirscher kijkt uit naar rentree als profskiër

ZOETERMEER (ANP) - Marcel Hirscher kijkt uit naar zijn rentree als profskiër en is niet bang dat hij faalt. Dat zei de 35-jarige Oostenrijker, die vanaf komend seizoen voor Nederland uitkomt, tijdens zijn presentatie in SnowWorld in Zoetermeer.

"Voor mij is dit geen comeback, ik houd niet van dat woord. Dit is een project dat mij nauw aan het hart ligt", aldus Hirscher, die onder meer zeven wereldtitels en twee olympische gouden medailles won en in 2019 stopte.

Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, wilde de nieuwe generatie Oostenrijkse skiërs niet in de weg zitten en regelde daarom dat hij voortaan voor Nederland kan uitkomen. De Oostenrijkse skibond keurde zijn aanvraag goed. "Ik was zenuwachtig omdat ik al een hele tijd geen Nederlands had gesproken en vooral niet voor zoveel mensen", zei Hirscher in Zoetermeer. "Als je 99 procent van de wedstrijden voor je vaderland uitkomt, zou het mooi zijn om ook 1 procent voor je moederland te skiën. Maar echt fit worden was wel belangrijk."

"Ik ben niet meer de professional die ik was. Mijn focus ligt anders", vervolgde Hirscher, die binnenkort in Nieuw-Zeeland de benodigde punten hoopt te behalen om komende winter op het hoogste niveau te kunnen terugkeren. "Veel jonge skiërs zullen zich afvragen wat 'opa' wil", grapte hij. "Ik wil herinneringen verzamelen en niet langer op honderdsten jagen. Niemand kan zeggen wat er over vijf maanden gebeurt."