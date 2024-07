Openingsceremonie op Seine begonnen met vuurwerk en Griekse boot

PARIJS (ANP) - De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs is vlak na 19.30 uur officieel begonnen met vuurwerk in de kleuren van de Franse vlag. De boot van Griekenland was de eerste in een parade vanaf Pont d'Austerlitz, waarin de afvaardigingen van tweehonderd landen verspreid over 85 boten uiteindelijk ruim 6 kilometer over de Seine zullen afleggen.

De ongebruikelijke ceremonie, de eerste ooit buiten een stadion, eindigt na bijna vier uur bij het bij de Eiffeltoren gelegen Trocadéro. Langs de Seine zijn circa 300.000 toeschouwers aanwezig.

De Nederlandse boot, met daarop 144 begeleiders en sporters, is als 58e aan de beurt. TeamNL deelt de boot met Peru. Griekenland is traditioneel de eerste, gastland Frankrijk sluit de rij.