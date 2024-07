Van Dijk kan TeamNL eerste plak bezorgen, hockeyteams in actie

PARIJS (ANP) - Op de eerste dag na de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs strijden de wielrensters en wielrenners om de medailles bij het tijdrijden. Demi Vollering en Ellen van Dijk doen zaterdag namens Nederland mee bij de vrouwen, Daan Hoole bij de mannen.

Van Dijk vertrekt om 15.00 uur vanaf het startpodium. De drievoudig wereldkampioene brak zeven weken geleden een enkel bij een trainingsongeval, maar zegt op tijd hersteld te zijn om op jacht te gaan naar de eerste medaille voor Nederland op deze Spelen.

In het zwemtoernooi staat iets na 21.30 uur de finale van de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen op het programma met daarin mogelijk Nederlandse deelname. Arno Kamminga en Caspar Corbeau komen in de ochtend in actie op de 100 meter schoolslag en in de avond mogelijk in de halve eindstrijd.

Andere sporten

Zaterdag maken ook de Nederlandse hockeyteams hun opwachting. De mannen nemen het om 12.45 uur in de eerste groepswedstrijd op tegen Zuid-Afrika, de vrouwen treffen om 20.15 uur gastland Frankrijk. Oranje is regerend olympisch kampioen bij de vrouwen.

In de Bercy Arena, de locatie van het turnen, zijn als eerste de mannen aan de beurt voor hun kwalificaties. Jermain Grünberg, Frank Rijken, Loran de Munck, Martijn de Veer en Casimir Schmidt mikken als team op een plek in de landenfinale. Daarin strijden de beste acht landen om de medailles. Met name Schmidt (meerkamp) en De Munck (voltige) zijn ook kansrijk voor een individuele finale.

Waterpolo, judo en roeien

Verder spelen de waterpolosters om 14.00 uur - tegen Hongarije - hun eerste groepswedstrijd en komen er drie Nederlanders in actie in het tennistoernooi. Tornike Tsjakadoea is de eerste judoka die namens Nederland de tatami betreedt, in de klasse tot 60 kilogram. Ook zijn voor sporters van TeamNL de series van het roeien en wedstrijden in het badminton, eventing (paardensport), tafeltennis, handboogschieten en kanovaren.