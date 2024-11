Oranje achter in finale Davis Cup na nederlaag Van de Zandschulp

MALAGA (ANP) - De Nederlandse tennissers zijn op achterstand gekomen in de finale van de Davis Cup tegen Italië. Botic van de Zandschulp moest de eindstrijd in de eerste partij zijn meerdere erkennen in Matteo Berrettini. Het werd in Málaga 6-4 6-2 voor de nummer 35 van de wereld.

Van de Zandschulp (29) trof de nummer 4 van Italië - op basis van de wereldranglijst - al voor de vijfde keer, maar hij wist hem nog nooit te verslaan. Eerder dit jaar won Berrettini in de groepsfase van de Davis Cup Finals ook van de mondiale nummer 80 uit Veenendaal, toen in drie sets.

In de tweede wedstrijd neemt Tallon Griekspoor het op tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Mocht Griekspoor voor een stunt zorgen, dan volgt er een beslissend dubbelspel.

Nederland kan het landentoernooi voor het eerst winnen. Italië won het evenement in Málaga vorig jaar door in de finale Australië te verslaan.