Viervoudig kampioen Verstappen belooft loyaliteit aan Red Bull

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen heeft dit bewogen seizoen weleens gedacht aan een ander team dan Red Bull en een ander leven, maar hij is geen man van drastische beslissingen. "Ik ben gewoon heel blij met waar ik op dit moment ben. Ik ben erg loyaal aan Red Bull", zei de 27-jarige Limburger in een persconferentie van de FIA nadat hij in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 had binnengehaald.

Het jaar van Red Bull begon met een pijnlijk onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Een interne machtsstrijd openbaarde zich in het raceteam van de Oostenrijkse energiedrankfabrikant, waarbij vader Jos Verstappen openlijk het vertrek van Horner bepleitte. Vervolgens begon teambaas Toto Wolff publiekelijk te verkondigen dat hij Verstappen naar Mercedes wilde halen.

"Er zijn weleens gedachten door mijn hoofd gegaan. Over hoelang ik nog wil doorgaan, waar en hoe. Er zijn ook zaken in je privéleven waarmee je moet omgaan en waarover je moet nadenken. Maar dat is prima. Ik sta er over het algemeen relaxed in en neem niet gauw ingrijpende beslissingen. Ik waardeer het heel erg hoe Red Bull mij destijds uit de Formule 3 haalde en een stoeltje gaf in de Formule 1. Vervolgens heb ik al die jaren de emoties gedeeld met de mensen in dit team. Als er moeilijke tijden zijn, is het belangrijker om de problemen onder ogen te zien en te proberen er samen uit te komen."

'Doelen behaald'

Bij Red Bull werken mensen die nooit opgeven, zei Verstappen verder. "Er lag veel druk op het team, vooral toen we halverwege het seizoen begonnen te worstelen met de auto en niet wisten wat er aan de hand was. Het jaar daarvoor hadden we nog alle records gebroken. We zijn kalm gebleven en hebben de auto op tijd weer kunnen verbeteren. Ik heb er ook van genoten hoe de verschillende karakters in het team moesten samenwerken."

Hij denkt dat de titelstrijd volgend jaar nog spannender wordt omdat Red Bull, Mercedes, Ferrari en McLaren aan elkaar gewaagd zijn. "Vier titels is al heel mooi, maar ik ben nooit zo bezig met nog meer. Ik heb al mijn doelen al behaald, maar als ik de kans krijg, wil ik er nog wel een titel bij. Ik heb dit jaar gewonnen terwijl ik niet de snelste auto had."