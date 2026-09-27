ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oranje schrapt training van maandag in Zeist

Sport
door anp
zondag, 27 september 2026 om 22:28
anp270926131 1
Volg ons op Google Nieuws
BELGRADO (ANP) - Het Nederlands elftal begint pas dinsdag aan de voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De training van maandag komt te vervallen, meldt de KNVB.
Oranje won zondag in Belgrado met 2-1 bij Servië. De selectie van trainer Xavi Hernández vliegt zondagavond nog terug naar Amsterdam.
Het was aanvankelijk de bedoeling zowel maandag als dinsdag in Zeist te trainen ter voorbereiding op de ontmoeting van donderdag met de Grieken. Nu is er door de technische staf voor gekozen alleen dinsdag om 12.00 uur in Zeist te trainen. Die oefensessie is besloten.
Oranje heeft na twee duels 4 punten in groep 2 van de A-divisie van de Nations League.
loading

POPULAIR NIEUWS

7fcc0100-f365-42e5-9ff1-75ddde5d3138

In dit Europese land zijn trein, tram en bus gratis — terwijl Nederlandse reizigers steeds meer betalen

box3-geldkist

Ook gewoon spaargeld kan meetellen: dit moet je weten over box 3

ANP-569667392

Uitgelekt: kabinet wil cruciale eis van Pro inwilligen

rente-hypotheek-stijgt

Loopt je rentevaste periode af? Met een deels aflossingsvrije hypotheek betaal je al snel ruim €200 per maand meer

shutterstock_1194279142

Werkenden merken er niets van, gepensioneerden wel: deze inhouding op je AOW en pensioen stijgt in 2027 met tot €293 per jaar

gras-laatste-maaibeurt-header (1)

Wanneer moet je voor het laatst je gras maaien? Kijk niet naar de kalender

Loading