Oranje schrapt training van maandag in Zeist

BELGRADO (ANP) - Het Nederlands elftal begint pas dinsdag aan de voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De training van maandag komt te vervallen, meldt de KNVB.

Oranje won zondag in Belgrado met 2-1 bij Servië. De selectie van trainer Xavi Hernández vliegt zondagavond nog terug naar Amsterdam.

Het was aanvankelijk de bedoeling zowel maandag als dinsdag in Zeist te trainen ter voorbereiding op de ontmoeting van donderdag met de Grieken. Nu is er door de technische staf voor gekozen alleen dinsdag om 12.00 uur in Zeist te trainen. Die oefensessie is besloten.

Oranje heeft na twee duels 4 punten in groep 2 van de A-divisie van de Nations League.